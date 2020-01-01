Подача в суд на развод онлайн

Где и когда будет суд?

При подаче заявления через сервис ВАШ-ИСК.рф на заседание суда можно не ходить, Вы получите развод дистанционно. В онлайн-заявлении Вам будет предложена опция «получить развод дистанционно».

Наименование и адрес суда определяется по правилам подсудности. Согласно внесённым вами данным в онлайн-анкету, система определит суд, который будет рассматривать ваше дело. О дате и времени судебного разбирательства Вы будете оповещены через 5 дней с момента регистрации заявления в суде.