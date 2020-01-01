Подача в суд на развод онлайн
и подготовка необходимых документов для рассторжения брака
- Электронное заявление
- Согласие партнера необязательно
- Процедура развода проходит дистанционно
- Отправка документов в суд Почтой России
- Возможность отозвать заявление в любой момент
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1. Выберите ваш пол:
2. Выберите пункты, описывающие вашу ситуацию:
3. В браке есть дети до 18 лет?
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и бюррократии в суде
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Вопросы и ответы
Получить развод возможно без согласия супруга. Согласно статье 21 Семейного Кодекса Российской Федерации в случае отсутствия согласия на развод одного из супругов, брак всё равно может быть расторгнут в судебном порядке.
Судебные расходы состоят из:
1. Сервисного сбора за формирование искового заявления — 1890 руб.
2. Государственной пошлины — 600 руб. (п. 5 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ)
Для заполнения онлайн-анкеты вам понадобится свидетельство о заключении брака.
Если у вас есть общие несовершеннолетние дети, понадобится их свидетельство о рождении.
Если развод нужен быстро, лучше сначала требовать просто расторгнуть брак. Ситуации с разделом имущества лучше рассматривать в отдельном споре: так судья уделит больше внимания деталям, а стороны не забудут о каких-нибудь важных документах.
Быстрее и проще будет сперва получить решение суда о расторжении брака, а прошение об определении места жительства детей подать в отдельном иске (уже после получения развода). Таким образом вопрос о детях будет решаться в отдельном судебном процессе.
При подаче заявления через сервис ВАШ-ИСК.рф на заседание суда можно не ходить, Вы получите развод дистанционно. В онлайн-заявлении Вам будет предложена опция «получить развод дистанционно».
Наименование и адрес суда определяется по правилам подсудности. Согласно внесённым вами данным в онлайн-анкету, система определит суд, который будет рассматривать ваше дело. О дате и времени судебного разбирательства Вы будете оповещены через 5 дней с момента регистрации заявления в суде.
При подаче заявления через сервис ВАШ-ИСК.рф на заседание суда можно не ходить, Вы получите развод дистанционно. В онлайн-заявлении Вам будет предложена опция «получить развод дистанционно».
Для извещения участников дела (в том числе ответчика) надлежащим образом о времени и месте судебного заседания суд направляет заказное письмо с уведомлением о вручении через почту РФ, e-mail или телефон. Любое из этих средств должно обеспечить: фиксацию судебного извещения или вызова, вручение адресату (ч. 1 ст. 113 ГПК РФ).
Согласно законодательству, при согласии обоих супругов рассмотрение дела займёт один месяц. Если нет согласия одного из супругов, суд вправе назначить срок на примирение - один месяц. По истечению этого срока будет новое слушание, где супругов разведут.
Данные сроки установлены действующим законодательством. Самый минимальный срок - 1 месяц. Ускорить процесс, к сожалению, невозможно.
Единый портал составления исковых заявлений (ЕПСИЗ) предлагает помощь гражданам при подаче заявлений в судебные инстанции.
Онлайн портал для простого решения определенной категории юридических вопросов. Процесс подачи в суд требует глубоких знаний процессуального законодательства. Портал значительно упрощает выполнение необходимых задач при подготовке искового заявления и при сборе пакета документов, который требует суд.
Данная технология уменьшает трудоемкость как подготовки документов, так и самого судебного процесса для вас. Достигнуть таких целей в кротчайший срок удается оптимизируя процесс составления искового заявления, отталкиваясь от запросов клиентов.
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