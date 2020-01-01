Москва
Описание услуги:

Подача в суд на развод онлайн

Москва
Идентификатор услуги: АА-478
Формирование искового заявления в суд
и подготовка необходимых документов для рассторжения брака
  • Электронное заявление
  • Согласие партнера необязательно
  • Процедура развода проходит дистанционно
  • Отправка документов в суд Почтой России
  • Возможность отозвать заявление в любой момент
Сервисный сбор
1 890 ₽ 2 700 ₽
Сроки выполнения
до 1 дня
Подать в суд на развод Проверить возможность развода

Как получить услугу?

Москва,
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Отправьте почтой документы в суд
Получаете решение суда
4
Получаете решение суда

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в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1. Выберите ваш пол:

Результат проверки:

Составить иск в суд

Это понятная процедура подачи в суд на развод

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Вопросы и ответы

Что делать, если супруг/супруга не согласны на расторжение брака?

Получить развод возможно без согласия супруга. Согласно статье 21 Семейного Кодекса Российской Федерации в случае отсутствия согласия на развод одного из супругов, брак всё равно может быть расторгнут в судебном порядке.

Сколько составят судебные расходы?

Судебные расходы состоят из:

1. Сервисного сбора за формирование искового заявления — 1890 руб.
2. Государственной пошлины — 600 руб. (п. 5 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ)

Какие требуются документы?

Для заполнения онлайн-анкеты вам понадобится свидетельство о заключении брака.

Если у вас есть общие несовершеннолетние дети, понадобится их свидетельство о рождении.

Как разделится имущество?

Если развод нужен быстро, лучше сначала требовать просто расторгнуть брак. Ситуации с разделом имущества лучше рассматривать в отдельном споре: так судья уделит больше внимания деталям, а стороны не забудут о каких-нибудь важных документах.

С кем останутся дети?

Быстрее и проще будет сперва получить решение суда о расторжении брака, а прошение об определении места жительства детей подать в отдельном иске (уже после получения развода). Таким образом вопрос о детях будет решаться в отдельном судебном процессе.

Где и когда будет суд?

При подаче заявления через сервис ВАШ-ИСК.рф на заседание суда можно не ходить, Вы получите развод дистанционно. В онлайн-заявлении Вам будет предложена опция «получить развод дистанционно».

Наименование и адрес суда определяется по правилам подсудности. Согласно внесённым вами данным в онлайн-анкету, система определит суд, который будет рассматривать ваше дело. О дате и времени судебного разбирательства Вы будете оповещены через 5 дней с момента регистрации заявления в суде.

Каким образом я буду извещён о месте, дате и времени заседания?

При подаче заявления через сервис ВАШ-ИСК.рф на заседание суда можно не ходить, Вы получите развод дистанционно. В онлайн-заявлении Вам будет предложена опция «получить развод дистанционно».

Для извещения участников дела (в том числе ответчика) надлежащим образом о времени и месте судебного заседания суд направляет заказное письмо с уведомлением о вручении через почту РФ, e-mail или телефон. Любое из этих средств должно обеспечить: фиксацию судебного извещения или вызова, вручение адресату (ч. 1 ст. 113 ГПК РФ).

Как быстро я получу развод в суде?

Согласно законодательству, при согласии обоих супругов рассмотрение дела займёт один месяц. Если нет согласия одного из супругов, суд вправе назначить срок на примирение - один месяц. По истечению этого срока будет новое слушание, где супругов разведут.

Данные сроки установлены действующим законодательством. Самый минимальный срок - 1 месяц. Ускорить процесс, к сожалению, невозможно.

Единый портал составления исковых заявлений (ЕПСИЗ) предлагает помощь гражданам при подаче заявлений в судебные инстанции.

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